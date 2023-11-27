الأرصاد: تحسن الرؤية وانخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بعد أن تدنت مستويات الرؤية الأفقية أمس وأول أمس على أنحاء عديدة من البلاد من المتوقع اليوم أن تتحسن الرؤية بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن درجات الحرارة تنخفض اليوم مقارنة بأمس بمعدل من (٢_٣) درجات ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٢ درجة مئوية.

وأعلنت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ليصل ارتفاع الموج على المتوسط من (٣_٤) متر وعلى الأحمر من (٢.٥_٣) متر.