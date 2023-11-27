شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية ينظم مؤتمرا لدعم "السيسى" بمشاركة الحملة الرسمية و42 حزبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مساء اليوم حزب الحركة الوطنية المصرية عضو تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، مؤتمر جماهير ضخم في بور سعيد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب أن المؤتمر يهدف إلى توعية الناخبين بأهمية المشاركة بوصفها واجبا وطنيا في أهم استحقاق دستوري تشهده البلاد.

وشدد اللواء رؤوف علي أن قناعة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة تأتي انطلاقا من ثوابت وطنية تعلي من شأن الدولة ومصالح شعبها في وقت ومرحلة مفصلية تحتاج منا توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية وتقديم مشهد ديمقراطي يعكس حجم ومكانة مصر الدولية والإقليمية.

يشارك في المؤتمر محافظات القناة وشرق الدلتا كما يشارك فيه وفد رفيع من تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، كما يشارك وفد رسمي من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى جانب حضور كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأحزاب مستقبل وطن وحماة وطن وبنظم المؤتمر ويشرف عليه أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية في محافظة بورسعيد بقيادة أمينها الشاب إسلام زيدان.