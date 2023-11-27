شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات 2024 رابع استحقاق رئاسى للمصريين بالخارج خلال 10 سنوات..برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المصريون بالخارج.. سند مصر"، استعرض خلاله رابع استحقاق رئاسى يشارك به المصريين بالخارج خلال 10 سنوات بعد أن انتزعوا حقهم الانتخابى لأول مرة في 2012، حيث كانت انتخابات الرئاسة 2014 الأعلى تصويتا بـ318 ألفًا، والخليج الأعلى مشاركة، وبذلك أثبت على مدار عقود المصريون بالخارج أنهم حائط سد منيع في ظهر الدولة المصرية، ولم يتوانوا خلال الـ10 سنوات الماضية من تقديم كل غالى ونفيس من أجل الوطن، وهو ما ظهر في مشاركتهم الإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال السنوات الماضية.

تلك المشاركة التي تعكس حرصهم على مستقبل بلدهم، وتؤكد على وحدتهم الوطنية، وانتمائهم لبلدٌ عريقٌ ذو تاريخٍ حافلٍ بالحضارة والإنجازات، و ذو إرادةٍ صلبةٍ وعزيمةٍ لا تلين، ونحن خلال هذه الأيام على أعتاب استحقاق انتخابى هام، يستعد المصريون في الخارج لنسج ملحمة جديدة من الوطنية من خلال مشاركتهم في انتخابات الرئاسة، حيث سيبدأ تصويت المصريين بالخارج بعد يومين من انتهاء فترة الصمت الدعائي، في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"المصريون بالخارج ..سند مصر".. رابع استحقاق رئاسى يشارك به المصريين بالخارج خلال 10 سنوات.. انتزعوا حقهم الانتخابى لأول مرة في 2012.. انتخابات الرئاسة 2014 كانت الأعلى تصويتا بـ318 ألفًا..والخليج الأعلى مشاركة



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