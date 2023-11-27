شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يقر مدونة السلوك المهنى وتشكيل لجنه لصياغتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثاً: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20 ديسمبر المقبل .

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل .