شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى مصر للإعلام بفيديو قصير عن تاريخ الإعلاميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، بفيلم تسجيلي قصير عن إعلاميات مصر ومشوارهن الطويل الذى امتزج بالعطاء والاحترافية، فقد تركن بصمة لا تنسى فى تاريخ التليفزيون المصرى.

واستعرض الفيلم القصير تاريخ ومشوار إعلاميات التليفزيون المصرى وكان فى مقدمتهم، الإعلامية أبلة فضيلة وكل من سلوى حجازى، سناء منصور، صفية المهندس، عفاف الهلاوى، سلمى الشماع، سهير شلبي، فايزة واصف، نهال كمال، درية شرف الدين، وإسعاد يونس.

واستهلت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأم المتحدة للمرأة في الدول العربية، افتتاحية فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، بالشكر للحاضرين، مؤكدة على أهمية التنسيق بين هيئة الأمم المتحدة والإعلام العربي في ظل الصراعات السياسية القائمة.