"النشرة": سقوط لوحة اعلانية ضخمة في منطقة الرميلة على الطريق جراء الرياح القوية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ان "الرياح القوية ادت الى سقوط لوحة اعلانية ضخمة في منطقة الرميلة على الطريق الساحلي ما ادى الى اضرار كثيرة".

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