المرصد الاوروبي اكد ضرورة اعادة هيكلة المصارف: تطبيق المحاسبة ستكون مقدمة لأي عملية نهوض للبلاد

شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على ضرورة اعادة هيكلة المصارف اللبنانية ولكن لن تكون اي خطة من هذا النوع مجدية دون أن تترافق مع محاسبة حقيقة وكشف عن كل ما حصل في مصرف لبنان طيلة الفترة السابقة والتي امتدت لثلاثين سنة.

ورأى المرصد أن تطبيق المحاسبة ستكون مقدمة لأية عملية نهوض للبلاد يمكن أن تحدث، معتبرا أن اعادة تحريك ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أساسي في هذا الشأن ويجب اتخاذ إجراءات تؤدي إلى استعادة الأموال التي تعتبر من حق الشعب اللبناني.