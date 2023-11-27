العثور على جثة شاب سوري داخل شقة في صيدا

عُثر على الشّاب "محمد. س." (مواليد عام 1989، سوري الجنسيّة) جثّة هامدة داخل شقّة في أحد الأبنية في ​مدينة صيدا​.

وقد حضرت القوى الأمنيّة والأدلّة الجنائيّة إلى المكان، وبعد إشارة الجهات المختصّة جرى نقل الجثّة عبر عناصر فوج الإنقاذ الشّعبي في "مؤسّسة معروف سعد"، إلى ​مستشفى صيدا الحكومي​ للكشف عليها.