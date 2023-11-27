العثور على جثة شاب سوري داخل شقة في صيدا

عُثر على الشّاب "محمد. س." (مواليد عام 1989، سوري الجنسيّة) جثّة هامدة داخل شقّة في أحد الأبنية في مدينة صيدا.
وقد حضرت القوى الأمنيّة والأدلّة الجنائيّة إلى المكان، وبعد إشارة الجهات المختصّة جرى نقل الجثّة عبر عناصر فوج الإنقاذ الشّعبي في "مؤسّسة معروف سعد"، إلى مستشفى صيدا الحكومي للكشف عليها.
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