رابطة كاريتاس لبنان بالبقاع نظمت زيارةً إنسانيّةً إلى عدد من المرضى في قرى البقاع الشرقي

نظّمت رابطة كاريتاس لبنان اقليم البقاع الشرقي بمشاركة عددٍ من أصحاب المقامات الروحيّة، منهم المطران جوزف معوض المطران انطونيوس الصوري المطران سمعان عطالله الاب اومير عبيدي الاب جورج صدقة الاب طوني تنوري الاب افرام حبتوت الاب برفيليوس ابراهيم الاب جوني ابو زغيب والاب وديع الجردي، بالاضافة إلى رئيس واعضاء اقليم البقاع الشرقي مارون مخول رئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي، زيارةً إنسانيّةً إلى عدد من المرضى في قرى البقاع الشرقي وهي رياق حوش حالا رعيت، قوساية، عين كفرزبد وتربل، وقدّم الوفدُ هباتٍ ماليّة دعماً لهم، لشدّ أزرهم في محنتهم الصعبة متمنّين لهم الشفاء، ومشدّدين على أهميّة احتضان الانسان لأخيه الانسان في أوقات الشدّة، لأنّ المحبّةَ هي وصيّةٌ وركيزةٌ من الركائز الأساسيّة في كلّ الأديان السماويّة، ولأنّ اللهَ يعطي ويمنح الانسان فيرضى، وما الحياةُ إلّا رحلة عابرة، ليزرعَ الناسُ فيها الخيرَ فيحصدون ثمارَ فضيلتهم أضعافاً.

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