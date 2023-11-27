الإفراج عن كاهن كاثوليكي ألماني خُطف في مالي في تشرين الثاني 2022

كشف مصدر لوكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ الإفراج عن الكاهن الكاثوليكي الألماني هانز-جواشيم لوهر، الّذي خُطف في العشرين من تشرين الثّاني 2022 في ​مالي​، وعائد بالطّائرة إلى بلاده".

وذكرت الوكالة أنّ مسؤولًا حكوميًّا أكّد المعلومات، طالبًا عدم كشف هويته.

والكاهن الألماني عضو في جمعيّة المرسلين في إفريقيا، وكان يقيم في مالي منذ ثلاثين عامًا ويدرّس في معهد التّنشئة الإسلاميّة- المسيحيّة في العاصمة. وكان قد فُقد أثره قبيل قدّاس كان يُفترض أن يحييه في أحد أحياء باماكو. مذّاك، اعتُبر أنّه ضحيّة عمليّة خطف، علمًا بأنّ هذه العمليّات شائعة في مالي، إنّما ليس في العاصمة.

مع الإشارة إلى أنّه ثاني ألماني يتمّ الإفراج عنه في أقلّ من عام في منطقة السّاحل، بعد الإفراج في كانون الأوّل 2022 عن النّاشط الإنساني يورغ لانغي، الّذي خُطف في 11 نيسان 2018 في غرب النيجر.