وزير العدل التركي دعا للتحقيق بـ"جرائم الحرب" في غزة: نصدح بأعلى صوت لمناهضة الظلم

دعا وزير العدل التّركي يلماز تونج، المؤسّسات الدّوليّة والإقليميّة كافّة، إلى التّحرّك من أجل التّحقيق في "جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية" الّتي يشهدها قطاع غزة.
وأشار في كلمة له، خلال الدّورة العاديّة الـ22 للهيئة الدّائمة المستقلّة لحقوق الإنسان التّابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في مدينة جدّة السّعوديّة بين 26 و30 تشرين الثّاني، إلى أنّ الهجمات الّتي وَصفها بـ"المجازر الّتي قلّ نظيرها"، طالت أيضًا المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس ومخيّمات اللذاجئين.
وشدّد تونج على أنّ ما يحدث في فلسطين "تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، وبات من الضروري تقييمها ضمن اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ الأمم المتحدة لمنع ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴّﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ". وانتقد صمت القادة الأوروبيّين حيال ما يحدث في غزة، مشدّدًا على أنّ "تركيا وبقيادة الرّئيس رجب طيب أردوغان، تصدح بأعلى صوت لمناهضة هذا الظّلم والجرائم والأعمال غير القانونيّة" الّتي تشهدها غزة.
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