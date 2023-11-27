إقفال 27 مدرسة في بلجيكا بسبب إنذار بوجود قنبلة مساء أمس

أعلنت إدارة التّعليم في إقليم والونيا- ​بروكسل​، أنّ العديد من المدارس البلجيكيّة في بروكسل ومنطقة برابان، ستظلّ مغلقة اليوم الإثنين، بعد إنذار بوجود ​قنبلة​ في وقت متأخّر من مساء أمس الأحد.

وتعمل الشّرطة على تفتيش المدارس السّبعة والعشرين الّتي قرّرت الإدارة إغلاقها "في تنفيذ صارم للمبدأ الاحترازي"، ومن المتوقَّع الإفصاح عن مزيد من المعلومات خلال اليوم.