أعلنت إدارة التّعليم في إقليم والونيا- بروكسل، أنّ العديد من المدارس البلجيكيّة في بروكسل ومنطقة برابان، ستظلّ مغلقة اليوم الإثنين، بعد إنذار بوجود قنبلة في وقت متأخّر من مساء أمس الأحد.
وتعمل الشّرطة على تفتيش المدارس السّبعة والعشرين الّتي قرّرت الإدارة إغلاقها "في تنفيذ صارم للمبدأ الاحترازي"، ومن المتوقَّع الإفصاح عن مزيد من المعلومات خلال اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر إقفال 27 مدرسة في بلجيكا بسبب إنذار بوجود قنبلة مساء أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.