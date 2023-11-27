الشرطة الأميركية اعتقلت شخصاً يشتبه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين بولاية فيرمونت

أعلنت الشرطة الأميركية، في بيان، "اعتقال شخص يشتبه في إطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين بولاية فيرمونت".\
وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى أن "ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني أصيبوا، أول من امس، في إطلاق نار في مدينة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت"، مشيرة إلى ما يبدو أنها "جريمة بدافع الكراهية".
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