بوريل: بناء المستوطنات لا علاقة له بالدفاع عن النفس ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنا

استنكر ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "تخصيص إسرائيل أموالا لبناء مستوطنات جديدة، بينما لا تزال الحرب قائمة بقطاع غزة"، مشددا على أن "هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس".
واكد بوريل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "راعني أن أسمع أن إسرائيل تخصص، وفي وسط حالة حرب، أموالا جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير المشروعة"، معتبرا ان "هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمانًا".
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