أستاذ في العلاقات الدولية: شعور بالانكسار لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل بعد فشلها في العثور على الأسرى لدى حماس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور “طارق فهمي”، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بالانكسار بعد فشلها في العثور على الأسرى لدى حماس.

وأضاف في تصريحات لـ”الحدث”، أن إسرائيل اضطرت في نهاية المطاف إلى القبول بالهدنة بسبب فشلها في استعادة الأسرى، بالإضافة إلى ضغط المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح أن نوايا إسرائيل في مواصلة الحرب على غزة واضحة للغاية، مما يستدعي المزيد من الجهود الدولية والإقليمية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب.