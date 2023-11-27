اخبار العالم

أستاذ في العلاقات الدولية: شعور بالانكسار لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل بعد فشلها في العثور على الأسرى لدى حماس

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أستاذ في العلاقات الدولية: شعور بالانكسار لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل بعد فشلها في العثور على الأسرى لدى حماس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور “طارق فهمي”، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بالانكسار بعد فشلها في العثور على الأسرى لدى حماس.

وأضاف في تصريحات لـ”الحدث”، أن إسرائيل اضطرت في نهاية المطاف إلى القبول بالهدنة بسبب فشلها في استعادة الأسرى، بالإضافة إلى ضغط المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح أن نوايا إسرائيل في مواصلة الحرب على غزة واضحة للغاية، مما يستدعي المزيد من الجهود الدولية والإقليمية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا