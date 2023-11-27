كوريا الشمالية تنشر قوات وأسلحة قرب الحدود

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية تنشر جنوداً وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراسة القريبة من الحدود مع سول في أعقاب تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين.
ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية تنشر جنوداً وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراسة القريبة من الحدود مع سول في أعقاب تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012