العكلوك :إسرائيل تعمل على تكرار سيناريو نكبة 1948 من تطهير عرقي وإبادة جماعية

ياسر رشاد - القاهرة - قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك أن إسرائيل تعمل على تكرار سيناريو نكبة 1948 من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

أضاف السفير العكلوك خلال كلمته اليوم الاثنين أمام المجلس العربي للسكان أنه تم قصف الشعب الفلسطيني بغزة 45 ألف طن من المتفجرات على مدار 48 يوم حيث تعمل على إستئناف تكملة الحرب يوم غد الثلاثاء.

ولفت الي أن إسرائيل أسقطت 1000 طن من المتفجرات يوميا أي أن إسرائيل أسقطت على غزة ما يعادل 3 قنابل نووية .. متسائلا ماذا تبقى من القانون الدولي؟؟ وأين حقوق الإنسان.

أضاف السفير العكلوك إسرائيل ترتكب جرائم حرب وضد الإنسانية وتغير قواعد القانون الدولي وتغير قواعد قوانين الحروب .. مطالبا بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية.

طالب السفير العكلوك محكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق مع قادة الإحتلال و الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس الأمن وعدد 4 دول أن يكون لها دور فاعل وضاغط.