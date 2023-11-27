تغيرات تكنولوجية متلاحقة.. علا الشافعي: مجال الإعلام صعب في ظل التحديات الراهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قالت علا الشافعي، رئيسة تحرير جريدة وموقع "اليوم السابع"، إن مجال الإعلام صعب؛ خصوصًا أن الطريق غير ممهد في ظل التحديات والصعوبات الراهنة.

وأضافت الشافعي، خلال جلسات منتدى مصر للإعلام، اليوم الإثنين، أن التحدي الحقيقي هو إدارة فريق عمل كامل بأفضل آليات ممكنة على درجة كبيرة من التناغم.

وأشارت رئيسة تحرير جريدة وموقع "اليوم السابع" إلى أن هناك تحديات في المجال الصحفي، حيث أصبح الأهم في الفترة الحالية ليس مجرد نقل الخبر فقط؛ بل باتت المؤسسات الصحفية المهمة تعتمد على التحليل والرصد والعمل الإنساني والخدمي، مع وجود تحد في ظل التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.