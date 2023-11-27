مجانًا.. كيفية الاشتراك في برنامج "الإفتاء" لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت دار الإفتاء المصرية، باب التقدم لبرنامج إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، والذي يتم بث جلساته التدريبية "أون لاين" لجميع المشاركين، طبقا لتوجيهات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إن برنامج إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج يفتح أبوابه لكل شاب وفتاة يحلمان ببناء حياة زوجية ملؤها المودة والسكن والتفاهم، وكجزء من مبادرة أوسع نطاقًا للدار تهدف إلى بناء علاقات زوجية ناجحة وتعزيز الوعي بأهمية الحياة الزوجية السعيدة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام دار الإفتاء المصرية بمسؤوليتها الدينية والوطنية تجاه المجتمع المصري، وتعكس إرادتها في المساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل مزدهر لمصر.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بدورة دار الإفتاء لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، التقدم عبر الوسائل التالي:

- من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/Tyjag

التواصل على: (0225910661)، أو (واتس آب) على: (01282282892)، يوميًّا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

ويشمل البرنامج محاور؛ أولها: المحور الشرعي؛ يقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها، وأيضًا المحور الشخصي حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة، وكذلك المحور الطبي: ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية أفراد الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية، فضلًا عن محور إدارة الأسرة حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية.