اشتراطات البناء الجديد.. المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء (إنشاء - تعلية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت محافظة القاهرة عن تفاصيل المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص أعمال بناء (إنشاء - تعلية) طبقًا للاشتراطات البنائية الجديدة.
وقالت المحافظة، في منشور توعوي، إن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص أعمال بناء وفق اشتراطات البناء الجديدة هي كما يلي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- صورة التوكيل في حالة الوكالة.
3- سند ملكية الأرض المسجل والمشهر بالشهر العقاري.
4- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
5- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقًا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.
6- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة (4 طوابق فأكثر).
7- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي.
8- وثيقة تأمين بها نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من المجمعة العشرية.
9- نوتة حسابية معتمدة من المكتب الهندسي.