إحباط تهريب أجهزة الاختبار والقياس المحمولة مع راكب بمطار أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار أسيوط الدولي محاولة تهريب عدد من أجهزة الاختبار والقياس المحمولة مع راكب قادم من دولة السعودية، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه محمود حسن رئيس القسم في الراكب أثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على طائرة إير كايرو رقم SM446 القادمة من مدينة أبها، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى خالد مأمور الفحص ومحمود خليفة رئيس القسم تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب، وكلف وليد حسنى مدير الإدارة محمود محمد وأحمد محمد وعلى محمد وصفاء شلبى مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين تهرب 30 وحدة جهاز اختبار وقياس محمولة Digilent Analog Discovery 3 يشتمل على راسم الذبذبات الرقمي ومحلل منطقي.

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.