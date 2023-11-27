شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الهدنة فى غزة ضرورة مُلحة وفقا لتوصيات القانون الدولى.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "تمديد الهدنة ضرورة مُلحة"، استعرض خلاله موقف القانون الدولى من المطالبات بتمديد الهدنة الإنسانية للسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال مزيد من المساعدات، حيث يحددها بـ"المحلية" و"الشاملة" وكلاهما مرهون بتوقيت زمنى محدد، وكيف تتحول هذه الهدنة إلى معاهدة سلام من الناحية القانونية، وذلك في اليوم الأخير من الأيام الأربعة للهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل، وتم بموجبها وقف إطلاق النار بعد 7 أسابيع من القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع المحاصر.

ويسود الترقب باطلاق سراح دفعة رابعة من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين والرهائن الفلسطينية، بينما تتواصل عملية دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وتنص الهدنة على وقف شامل لإطلاق النار في غزة بجزئيها الشمالي والجنوبي، وإطلاق سراح 50 أسير لدى حماس و150 من الرهائن الفلسطينية، على مدار الأيام الأربعة لهذه الهدنة، والتي تضمنت مجموعة من الشروط الاتفاقية التي من أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين خلال أيام الهدنة الأربعة، والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى سكان القطاع المحتل.

تضمنت الهدنة وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة ومن المقرر أن يتم خلالها إطلاق سراح بعض الأسرى من بين نحو من 240 أسير احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وردت تل أبيب بقصف مدمر استغرق 49 يوما وأدى، حسب حماس، لمقتل قرابة 15 ألفا من أهل غزة بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ويعد غدا الإثنين اليوم الأخير للهدنة، في الوقت الذى تحاول فيه العديد من الدول الوسطاء لمد تلك الهدنة وعلى رأسها مصر التي تبذل جهود مضنية للوصول لعملية التمديد.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على عملية تمديد الهدنة الإنسانية في ميزان القانون الدولى، والذى يُعد ضرورة ملحة للسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل فى قطاع غزة، حيث يبدأ اليوم الرابع والأخير من أيام الهدنة بين إسرائيل وحماس، بحالة من الترقب لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والرهائن الفلسطينية بعد الإفراج عن 3 دفعات الجمعة والسبت والأحد، مما ؤكد معه وجود ضرورة ملحة لتمديد الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس والجانب الإسرائيلي بعد انتهاء الأيام الأربعة المقررة، اليوم الإثنين، وذلك لتهيئة الجو لدخول المساعدات داخل قطاع غزة، وهناك عدد من السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء مدة الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

تمديد الهدنة ضرورة مُلحة.. القانون الدولى يوصى بتمديدها للسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال مزيد من المساعدات.. ويحددها بـ"المحلية" أو "الشاملة" وكلاهما مرهون بتوقيت زمنى محدد.. وهذه شروط تحولها لاتفاق سلام

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