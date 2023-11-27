شكرا لقرائتكم خبر عن سناء منصور: الرجل الشرقى سر نجاح المرأة العربية فى العمل الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، نصيحة ذهبية للفتيات والنساء للنجاح في المجال الصحفي والإعلامي، مؤكدة أن السر يكمن حب العمل وتنمية وتطوير الذات والبحث دائما عن محطة جديدة، وتزويد خبراتك اللغوية والتكنولوجية، وتوسيع أفاق فكرك على العالم الخارجي.

وأشارت سناء منصور، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، إلى أن سر نجاح المرأة في العمل الإعلامي هو الرجل الشرقي، الذى يحرص دائما على مجاملة السيدة بناءً على تقاليدنا الشرقية، مؤكدة :" أن الرجل دائما كان يستجيب لأى صحفية أو إعلامية ترغب في إجراء حوار معه، وهذا كان فارق كبير في نجاح المرأة فى المجال الإعلامي على مدار سنوات"، مؤكدة:" افتخر إننى كنت أول رئيس للقنوات الفضائية في العالم العربي.

وأكدت الإعلامية القديرة، إن أول مجلة نسائية صدرت كانت في عام 1892، وكانت مؤسسة المجلة الكاتبة هند نوفل، وظلت تصدر تلك المجلة لمدة عامين لكنها أغلقت بعد زواجها، مؤكدة على أهمية المرأة في العمل الصحفي والإعلامي منذ عقود، مشيدة بدور المرأة في العراق، خاصة أن هناك قرابة 27 سيدة تتولى منصب رئيس تحرير لمؤسسات صحفية وإعلامية كبرى.