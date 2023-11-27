شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صالون للتنسيقية حول قضايا المحور السياسى فى برامج مرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، صالونًا نقاشيًا حول "قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة".

ومن المقرر أن يناقش الصالون، نجاح السياسية المصرية خلال السنوات الماضية على كافة المستويات، ولعبها دورًا متوازنًا مع جميع الأطراف، وموقف مصر الداعم والمحوري للقضية الفلسطينية خاصة في الأحداث الأخيرة، وكذلك رؤية مرشحي الرئاسة تجاه مواقف مصر السياسية خلال الفترة الماضية ورؤيتهم المستقبلية لعلاقات مصر الخارجية، وكيفية زيادة التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية، والتصورات الخاصة لتطوير السياسات الداخلية من حيث وضع الأحزاب والمجال العام الداخلي.

يدير الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، د. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثلة لحملة د. حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.