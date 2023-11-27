شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام السهلى: لم أشعر بالتمييز بين الرجل والمرأة فى عملى إلا فى عهد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات dmc، إن لم اتعرض كونى سيدة طوال مسيرتي المهنية في مجال الإعلام لاية صعوبات، ولم يخطر على ذهني يوما ما أن كوني سيدة تمتهن هذا المجال الصعب، سيشكل هذا عائق أمام نجاحي، لكن عام مر علينا جميعا وتحديدًا في عام 2012، كلن ذلك العام الوحيد الذى شعرت خلاله بهذه التفرقة، وهو عام جماعة الإخوان.

واستطردت رئيس شبكة قنوات dmc، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، صدمت عندما تلقيت مداخلة هاتفية لأحد أعضاء مجلس النواب من جماعة الإخوان عندما كانت تتولى هذه الجماعة السلطة حينها، وهاجمني هذا الضيف، قائلا:" نحن لا نميز كجماعة بين الرجل والمرأة وخير دليل على ذلك أننى أقبل الظهور على برنامجك برغم إنك سافرة".

وأشارت " السهلي" أن هذا العام الوحيد الذى شعرت خلال بالتمييز بين الرجل والمرأة في العمل، مؤكدة أنها ترفض التمييز، وأن سواء كان الشخص رجلا أو امرأة فإنه يتمكن من أداء عمله على أكمل وجه.