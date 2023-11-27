شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المرأة المصرية والعربية فى النمسا: نستعد للانتخابات بالحشد للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعد اتحاد المرأة والأسرة المصرية والعربية في النمسا للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج، والمقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، بخطة لحشد جميع المصريين في النمسا للمشاركة بإيجابية.

وأكدت دكتورة آيات خليفه مسؤول اتحاد المرأة والأسرة المصرية والعربية في النمسا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست استحقاق دستوري فقط، ولكنه واجب وطني على كل مصري ومصرية، حريص على أمن واستقرار الوطن.

وأضافت خليفه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع دول العالم تنتظر الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، والجميع يتابع ويترقب هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنه يجب على المصريين الاتحاد والمشاركة، حتي يرى العالم عظمة الشعب المصري وحرصه على المشاركة لاختيار مستقبله ومستقبل أولاده ومستقبل بلده.

وأوضحت مسؤول الاتحاد أن المرأة المصرية لها دور مهم جدا في خروج المشهد بشكل مشرف، لأن مشاركتها في الانتخابات هو حق من حقوقها السياسية، ونزولها إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها هو استكمال لدورها في تنمية واستقرار الوطن، كما أنه يؤكد على وعي المرأة المصرية، وأنها أصبحت تدرك جيدا مسؤوليتها تجاه وطنها.

وأوضحت عن خطة الاتحاد في عمل تجمعات نسائية وأسرية للمشاركة وقومنا بالحضور أي تجمع يحس علي أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة بل كما قام إنشاء جروب خاصا للانتخابات لحس المغتربين في النمسا علي أهمية المشاركة وسميت هذا اليوم عرس مصري بل احتفالية يشهدها العالم الغربي علي مدى إقبال الشعب المصري وحرصه على المشاركة لاختيار مستقبلهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وحددت 3 أيام تصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.