شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسئولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة، وقال إن مشروع قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق الانضباط للسوق المصرى .

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصرى داخل السوق الإفريقى.

وشدد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية والتى تحتاج إلى عمل طويل باعتباره ملف من ملفات الصناعة والاقتصاد المصرى .

جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح عصام أن هناك خطة لتدشين أبليكشن للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الاطلاع عليه .

وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة للمعامل الموجودة داخل هيئة الدواء المصرية للاطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة .

شارك في الزيارة البرلمانية الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين سر اللجنة كريم بدر حلمي، و12 عضوا باللجنة من بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم ود.إيرينى سعيد ود.سهير عبد الحميد وأحمد العرجاوي ود. محمود العزب وجومنا لويس.