شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عريبى: علينا الخروج للوقوف خلف الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمحافظة الغربية، أن محافظة الغربية واحدة من اكبر المحافظات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتمتلك قلاع فى الصناعة فى صناعات قومية هامة، على رأسها صناعة الغزل والنسيج، فضلا عن انها محافظة زراعية.

ووجه عريبى التحية لجموع العمال والفلاحين وممثلى شركات قطاع الأعمال العام، واللجان النقابية، المشاركين فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المقام الآن، مؤكدا انهم هم عصب الاقتصاد القومى لمصر، وأن مصر دولة زراعية وصناعية، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بقلاع الصناعة بمحافظة الغربية، كما أن التشريعات تدعم الصناعة فى مصر، وتولى اهتمام كبير بعمال مصر.

وأضاف أن مصر على مشارف استحقاف دستورى هام، وعلينا جميعا للانتخابات الرئاسية والمشاركة بشكل كبير وتوصيل رسالة للجميع بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية ورئيسهم لمستقبل افضل.

وأوضح أن محافظة الغربية كانت من المحافظات المتقدمة من حيث نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية وكانت نسبة التصويت 51%. ويجب أن تكون محافظة الغربية صاحبة المركز الأول من حيث نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة.