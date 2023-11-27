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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عريبى: علينا الخروج للوقوف خلف الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمحافظة الغربية، أن محافظة الغربية واحدة من اكبر المحافظات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتمتلك قلاع فى الصناعة فى صناعات قومية هامة، على رأسها صناعة الغزل والنسيج، فضلا عن انها محافظة زراعية.
وأضاف أن مصر على مشارف استحقاف دستورى هام، وعلينا جميعا للانتخابات الرئاسية والمشاركة بشكل كبير وتوصيل رسالة للجميع بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية ورئيسهم لمستقبل افضل.
وأوضح أن محافظة الغربية كانت من المحافظات المتقدمة من حيث نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية وكانت نسبة التصويت 51%. ويجب أن تكون محافظة الغربية صاحبة المركز الأول من حيث نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
جانب من المشاركين فى المؤتمر
مؤتمر الشركات فى الغربية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر الشركات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
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