ستولتنبرغ دعا إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة

دعا الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى "تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت يومها الرابع والأخير، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن".

واكد ستولتنبرغ للصحافيين، انني "أدعو إلى تمديد الهدنة، هذا سيسمح بـإدخال المزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة وبالإفراج عن المزيد من الرهائن" المحتجزين في القطاع.