"النشرة": تراكم النفايات على الكورنيش البحري لمدينة صيدا بسبب الرياح القوية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​صيدا​، بأنّ "الرياح القويّة الّتي هبّت على مدينة صيدا منذ ليل أمس وحتّى صباح اليوم، أدّت إلى تراكم ​النفايات​ على الكورنيش البحري للمدينة، بعد لفظ البحر أثقاله والأوساخ الّتي رُميت فيه، في وقت حرص فيه صيّادو الأسماك على شدّ وثاق مراكبهم خشية تعرّضها للضّرر".

وذكّر بأنّ "الرّياح القويّة كانت قد أدّت إلى سقوط لوحة إعلانيّة ضخمة على الطّريق السّاحليّة في منطقة الرميلة، قرب معرض للسّيّارات، ما أدّى إلى تضرّر عدد منها من دون وقوع إصابات بشريّة.