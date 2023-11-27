نصار أعلن تأييد لبنان لاستضافة السعودية "إكسبو 2030" في الرياض

شارك وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​، ممثّلًا الجمهوريّة اللّبنانيّة، وبدعوة خاصّة من نظيره السّعودي ​أحمد الخطيب​، في اللّقاء الّذي أُقيم في منزل السّفير السّعودي في ​فرنسا​ فهد الرويلي، بحضور وزير الدّولة للشّؤون الخارجيّة في ​السعودية​ السّفير عادل الجبير وممثّلي بعض الدّول، في إطار التّحضيرات الجارية استعدادًا للإعلان عن الدّولة الفائزة بـ"إكسبو 2030"، وفي سياق التّحضيرات لجلسة التّصويت الّتي ستتمّ ضمن الجمعيّة العامّة للمكتب الدّولي للمعارض في ​باريس​ يوم الثّلثاء 28 الحالي؛ والّتي سيتمّ الإعلان خلالها عن المدينة الفائزة باستضافة معرض "إكسبو 2030".

وكان نصار قد أعلن مسبقًا تأييد ​لبنان​ لاستضافة السعودية "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.