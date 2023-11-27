دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والتربية والتعليم العالي والثقافة، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 قبل ظهر يوم الاربعاء 29 تشرين الثاني؛ لدرس عدد من اقتراحات القوانين.

كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا إلى جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الأربعاء لدرس عدد من اقتراحات القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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