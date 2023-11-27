الحلبي: وزارة التربية وضعت خطة لاستيعاب الأساتذة والتلاميذ الذين انتقلوا من مدارسهم بالجنوب

أعرب وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، عن أمله في أن "تمتدّ الهدنة في ​فلسطين​، لكي يتمكّن أهلنا في ​الجنوب​ من العودة إلى منازلهم آمنين واستعادة الحياة الطّبيعيّة".

وأشار، بعد لقائه محافظ الجنوب ​منصور ضو​ في مكتبه في ​سراي صيدا​، على رأس وفد، إلى "أنّني اطّلعت من المحافظ على أوضاع النّازحين، ولا سيّما التّلاميذ الّذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم بخاصّة في المناطق الحدوديّة إلى أماكن اخرى".

ولفت الحلبي إلى أنّ "​وزارة التربية والتعليم العالي​ وضعت خطّةً لاستيعاب الأساتذة والتّلاميذ الّذين اضطرّوا للانتقال قسرًا من مدارسهم الأصليّة ومن بيوتهم في المناطق الّتي تتعرّض للاعتداءات والعدوان الصّهيوني اليومي، إلى أماكن أكثر أمانًا".