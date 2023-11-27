أعرب وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن أمله في أن "تمتدّ الهدنة في فلسطين، لكي يتمكّن أهلنا في الجنوب من العودة إلى منازلهم آمنين واستعادة الحياة الطّبيعيّة".
وأشار، بعد لقائه محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا، على رأس وفد، إلى "أنّني اطّلعت من المحافظ على أوضاع النّازحين، ولا سيّما التّلاميذ الّذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم بخاصّة في المناطق الحدوديّة إلى أماكن اخرى".
ولفت الحلبي إلى أنّ "وزارة التربية والتعليم العالي وضعت خطّةً لاستيعاب الأساتذة والتّلاميذ الّذين اضطرّوا للانتقال قسرًا من مدارسهم الأصليّة ومن بيوتهم في المناطق الّتي تتعرّض للاعتداءات والعدوان الصّهيوني اليومي، إلى أماكن أكثر أمانًا".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي: وزارة التربية وضعت خطة لاستيعاب الأساتذة والتلاميذ الذين انتقلوا من مدارسهم بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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