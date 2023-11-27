الدفاع المدني دعا المواطنين للتقيد بإرشاداته الوقائية قبل العواصف الثلجية وأثنائها

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية وأثناءها، حرصاً على سلامتهم، خصوصاً لناحية إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات. كما دعت المقيمين في المناطق الجبلية إلى عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى، والتمون بالأطعمة والمياه والأدوية الدورية والأدوية المضادة للحياوية وأدوية السعال وانزال حرارة الجسم.

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