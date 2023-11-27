جمعية "جاد": جهة تنتحل اسمنا وتستخدمه بهدف جمع مساهمات وتبرعات

أعلنت جمعية "جاد" - شبيبة ضدّ المخدرات، (المرخّصة من قبل وزارة الداخلية والبلديات تحت علم وخبر 164/اد)، "وجود جهة تنتحل وتستخدم اسم الجمعيّة، باعتمادها على أسماء مشابهة، بهدف جمع مساهمات وتبرّعات وأخذ عينيّات ومواد غذائيّة وغيرها من الأمور"، مؤكّدةً أنّ "هذه الجهة ليست تابعة لنا وليس لها أيّ صلة رسميّة بجمعيّتنا".
وذكرت في بيان، أنّ "جمعية جاد - شبيبة ضدّ المخدّرات، هي أوّل جمعيّة عربيّة تأسّست لمكافحة الإدمان منذ العام 1981، وهي تسعى جاهدةً على مرّ السّنين لتوفير بيئة صحيّة وآمنة للشّباب، إضافةً إلى نشر الوعي المجتمعي، ودعم الأفراد الّذين يعانون من التّحدّيات النّاجمة عن شتّى أنواع الإدمان"، مشيرةً إلى أنّ "للتّواصل وتقديم البلاغات، يُرجى التّواصل مباشرةً على رقم الخطّ السّاخن 03749484".
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