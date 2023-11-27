المطران ابراهيم تفقد أسواق زحلة: للتحلي بالأمل والشجاعة وعدم الاستسلام لليأس

أجرى رئيس أساقفة ​الفرزل​ و​زحلة​ والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطرا ​ابراهيم مخايل ابراهيم​، جولةً تفقدّيّةً في الأسواق المجاورة ل​مطرانية سيدة النجاة​ في حي مار أنطونيوس وسوق البلاط، فزار صالونات الحلاقة الرجاليّة، محال السّمانة، القصّابين، محال بيع الخضار والفواكه، الأفران والمطاعم، وغيرها من المحال، واطّلع على أوضاعها واستمع من أصحابها إلى التّحدّيات الّتي تواجههم؛ وتأثير الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الرّاهنة على وضع الأسواق.

وأبدى المطران ابراهيم إعجابه بـ"صلابة إرادة أصحاب المحال في تحدّي الأزمات للعيش بكرامة وإباء"، مشدّدًا على "ضرورة التّحلّي بالأمل والشّجاعة وعدم الاستسلام لليأس، فما يمرّ به ​لبنان​ اليوم هو غيمة سوداء لا بدّ أن تعبر، وأن يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقًا".

ودعا كلّ المعنيّين في زحلة، إلى "توحيد الجهود من أجل إنهاض الأسواق الصّغيرة، لأنّها عصب الحركة الاقتصاديّة وقلبها"، كما دعا المواطنين إلى "الإقدام على الشّراء من المحلّات الزّحليّة بهدف دعم صمودها واستمرارها".

وفي سوق البلاط التّاريخي، استمع ابراهيم إلى تاريخ السّوق من شاغليه، وجال في أرجائه مُبديًا حزنه "لرؤية عد كبير من المحلّات مقفلًا"، وأثنى على "المبادرات الفرديّة في افتتاح محال جديدة في السّوق تبثّ فيه الحياة".