شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. مصرع بحار وفقدان 12 في غرق سفينة شحن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي بحار واحد على الأقل لقي حتفه وفُقد 12 آخرين، بعدما غرقت سفينة شحن على بعد نحو 4.5 ميل بحري، جنوب غرب جزيرة "ليسبوس"، اليونانية، بينما تمكن طاقم مروحية من إنقاذ شخص ممن تعرضوا للغرق.

وذكرت الإذاعة اليونانية نقلًا عن خفر السواحل، أن الآمال تضاءلت سريعًا في العثور على مزيد من الناجين في البحر مساء يوم الأحد، وأنه بعد حلول الظلام اضطرت المروحيتان إلى إلغاء عملية البحث.

صعوبة عملية البحث

وقال خفر السواحل، إن عملية البحث كانت صعبة بسبب الرياح القوية والأمواج التي تجاوز ارتفاعها 4 أمتار، وأشاروا إلى أن السفينة أبلغت في البداية عن تضرر المحرك ثم أطلقت نداء استغاثة صباح يوم الأحد، ثم اختفت من شاشات الرادار.

وتردد أن السفينة كانت تحمل شحنة ملح، وهي ترفع علم جزر القمر، وكانت متجهة من مصر إلى إسطنبول، طبقًا للموقع الالكتروني "مارينترافيك" الملاحي.

وأفراد طاقم السفينة كانوا من سوريا والهند ومصر.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية و3 قوارب تابعة لخفر السواحل، شاركت في عملية الإنقاذ الضخمة.

وتجتاح عاصفة قوية جنوب شرق أوروبا منذ يوم السبت.