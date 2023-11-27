وزير الخارجية الأردني: الحرب في غزة تشهد انتهاكا صارخا للقانون الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم الإثنين، أن بلاده ستواصل العمل على وضع حد للحرب في غزة، التي تشهد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضاف “الصفدي”، خلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يُعقد في برشلونة بإسبانيا، ونقلته “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في إسرائيل، مؤكدًا أن حل الدولتين يعد المسار الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.

وذكر أن إسرائيل لم تنفذ الاتفاقيات الموقعة وقوضت حل الدولتين، مشددًا على أن الأردن لا يقبل خطة التهجير التي تحاول إسرائيل فرضها.

وتشارك اللجنة الوزارية الإسلامية العربية في الاجتماع المُقام ببرشلونة، التي تعد رابع محطات اللجنة، بعد الصين والمملكة المتحدة وفرنسا.