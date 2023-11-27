مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني: الكوادر الطبية في غزة أنهكت وتحتاج للمساعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، على متابعة لجان الهلال الأحمر تدفق المساعدات من معبر رفح والعمل على توزيعها في مراكز الإيواء والمستشفيات.

وقال “النمس” في تصريحات خاصة لـ”القاهرة الإخبارية”، إن الكوادر الطبية في قطاع غزة تحتاج لمساعدة وعون طواقم الدول العربية الصديقة؛ بسبب الإنهاك الذي تعاني منه على مدار الأحداث المتواصلة داخل القطاع.

وأضاف أن هناك عائلات كثيرة في غزة تعرضت للتشرد وانقطع الاتصال بين أفرادها والعمل على محاولة مساعدتهم ولم شملهم.

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن أولويات اللجان، هي زيادة مراكز الإيواء والأمن الغذائي لسكان القطاع، ودعم قطاع الإسعاف وتوفير الوقود.

ونوه إلى أن دخول المساعدات كان له دور في دعم قطاع غزة، خاصةً في الخليج 365 شمال القطاع.

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.