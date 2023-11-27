محلل سياسي: إسرائيل تعتبر قتلها لقيادات حماس إنجازا.. وضغوط على تل أبيب لعدم خوض حرب مثيلة كالتي بدأتها بعد “7 أكتوبر” في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل والكاتب السياسي “نظير مجلي”، أن إسرائيل تعتبر قتلها لقيادات حركة حماس انتصارا وإنجازا عسكريا.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على تل أبيب من أجل عدم تكرار حرب مثيلة لتلك التي بدأتها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأحداث الرواية الإسرائيلية، وهو ما شجع إسرائيلي على مواصلة الحرب في غزة، دون الاكتراث إلى قواعد القانون الدولي والإنساني.