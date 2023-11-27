شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يقر مدونة السلوك المهنى وتشكيل لجنة لصياغتها والان مع تفاصيل الخبر
أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.
ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.
ثالثاً: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20 ديسمبر المقبل .
رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل .
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرر عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.
وقرر مجلس نقابة المحامين إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.
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