شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يعلن إطلاق 7 بودكاست وكلاود مصرى قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، الى أن هناك تحدى يكمن في أهمية تطويع التكنولوجيا للاستخدام الأمثل، بجانب أهمية تطوير الكوادر الإعلامية في هذا الصدد، مؤكدا أن الشركة المتحدة تعمل تحت مظلتها قرابة 3500 إعلامى، وتسعى داىما لتطويرهم على كافة الجوانب التكنولوجية، لافتا إلى أن الوسائل الإعلامية التقليدية برغم كافة التحديات فى هذا العصر لن تموت.