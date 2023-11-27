حزب المؤتمر: الانتخابات الرئاسية فرصة للمصريين فى الخارج للتعبير عن آرائهم

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القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية من الأحداث الهامة التى تشهدها مصر، حيث يتمكن المصريون المقيمون فى الخارج من المشاركة فى اختيار الرئيس القادم لمصر، معتبرا أن هذه الانتخابات فرصة للمصريين فى الخارج للتعبير عن آرائهم والمساهمة فى صنع القرارات السياسية فى بلدهم الأم.

وأشار "فرحات" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن حزب المؤتمر قام بجهود كبيرة لتنظيم وتسهيل عملية مشاركة المواطنين المصريين في الخارج، وسخر كل مقراته سواء في الداخل أو الخارج للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، إيمانا بالجهود التي بذلها من أجل رفع اسم مصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة وذلك من خلال توفير الدعم اللوجستي والتنظيمي للمصريين في الخارج وتوفير المعلومات اللازمة للناخبين، وقد تم تنظيم حملات توعية وتثقيف للمصريين في الخارج حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودورهم في صنع القرارات السياسية، وتم توجيه الدعوة للمصريين في الخارج للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم بحرية ونزاهة.

وأضاف "فرحات": أيضا تم توفير وسائل التواصل المختلفة للمصريين في الخارج للتواصل مع حزب المؤتمر وتلقي المعلومات اللازمة من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات بين الحزب والناخبين، وقد تم توفير الدعم القانوني للمصريين في الخارج من قبل حزب المؤتمر، حيث تم توفير المستشارين القانونيين للمساعدة في حل أي مشكلات قانونية قد تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت.

وأوضح "فرحات" أن المصريين في الخارج استعدوا جيدا للاستحقاق الدستوري القادم حيث أقام الحزب عدة ندوات تعريفية بأهمية الحضور والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها حقا وواجبا وطنيا على كل مصري ومصرية سواء داخل مصر أو خارجها مشيدا بدور السفارات المصرية في تسهيل كافة إجراءات الاستحقاق الدستوري القادم وخروجه بالشكل الذي يليق لبناء مصر الحديثة.