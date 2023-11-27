شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تهنئ عمرو الفقى بعد فوز "المتحدة" ببث تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الإعلامية منى الشاذلى، التهنئة للرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي، بعد نجاح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، كما أكدت أن إطلاق بودكاست وكلاود مصري يشكل أهمية كبر ونقلة نوعية.

وأكدت منى الشاذلي، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، إن الحديث عن التحديات التكنولوجية أمان المؤسسات الإعلامية الكبرى، يضعنا أمام تساؤل كبير عن هل هناك صراع حقيقي على البقاء بين هذه المؤسسات والكيانات التكنولوجية مثل أبل التى نجحت في صناعة إعلام بديل، وأيضا أمازون التى سلكت نفس الطريق، أم هناك وسيلة أخرى للتلاقي.