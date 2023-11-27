الدفاع المدني أنقذ عاملة اجنبية من الانتحار في صور

تمكنت عناصر الدفاع المدني اللبناني - مركز صور، وجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" - الدفاع المدني عين بعال، من إقناع عاملة اجنبية بالعودة عن قرارها بالإنتحار من على سطح احدى الفيلات القريبة من مدينة صور.

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