قوى الأمن: توقيف 3 مواطنين بالشوف أزعجوا المواطنين بآلات جذب الطيور وإطلاق النار ليلًا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في الآونة الأخيرة، كّثُرَت ضمن عدد من البلدات الشّوفيّة، مخالفات ​الصيد​ البري الّتي يرتكبها أشخاص مجهولون، ولا سيّما في أوقات اللّيل. فقد وردت شكاوى من مواطنين إلى فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي في هذا الصّدد، بحيث سجّلوا انزعاجهم من آلات يستخدمها الصيّادون لجذب الطّيور؛ ناهيك عن صوت إطلاق النّار من أسلحة الصيد".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 16/11/2023، ونتيجةً للمتابعة والرّصد للحدّ من هذه الظّاهرة، تمكّنت دوريّة من مخفر مزرعة الضهر التّابع للفصيلة المذكورة، من توقيف ثلاثة أشخاص في محلّة بكيفا، وهم كلّ من: "م. غ." (مواليد عام 1997، لبناني)، "ج. ر." (مواليد عام 1987، لبناني) و"ع. ش." (مواليد عام 1999، لبناني)".

وأشارت الشّعبة إلى أنّه "تمّ ضبطهم بالجرم المشهود، وفي حوزتهم بنادق صيد، 275 خرطوشة من عيار 12 ملم، وجعبتَي صيد، أربعة مصابيح إنارة، وصلات كهربائيّة، مولّد كهربائي، كاشف ليلي، "لايزر" وآلة لجذب ​الطيور​؛ إضافةً إلى ضبط ثماني طرائد من نوع "السّمّن".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعت أسلحة وأدوات الصيّد القضاء المختص، وذلك بناءً على إشارته".