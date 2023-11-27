سلام التقى بري: بحثنا في الإمكانات المطروحة من دولة قطر لدعم لبنان في ملفي الطاقة والنقل

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام.

في هذا الاطار، اشار سلام، الى انني " اطلعت بري على نتائج زيارتنا المطولة للدوحة ودولة قطر، أطلعناه على جولتنا ونتائج زيارتنا والملفات التي تم بحثها وهي مهمة كثيراً للبنان على النطاق الإقتصادي والسياسي والإجتماعي".

ولفت الى اننا "بحثنا أيضاً الإمكانات التي تطرحها قطر لدعم لبنان في ملفي الطاقة والنقل وملفات أخرى التي تعني الشأن الإجتماعي وهي ملفات لها انعكاساتها الكبيرة على الظروف الاقتصادية والمناخ الاقتصادي العام، كل المعطيات الإيجابية اطلعنا دولة الرئيس عليها وأبدى كل دعم لمتابعتها، كما أعطانا كل الدعم من أجل الإستمرار في متابعة هذا الملف من خلال اللجنة المشتركة العليا اللبنانية القطرية التي ستنعقد إن شاء الله مطلع العام القادم وتتابع كل هذه الملفات".