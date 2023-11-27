رئيس المجلس الأرثوذكسي: نعيش بدوامة بسبب الانقسامات وقائد الجيش مناسب ليكون رئيسًا

حذّر رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي" ​روبير الأبيض​، من "الدّوّامة الّتي يعيش فيها الشعب، بسبب الانقسامات الدّاخليّة السّياسيّة والطّائفيّة والعناد والتّكبّر".

وأكّد في بيان، أهميّة "انتظام الوضع السّياسي والأمني قبل كلّ شيء، ومن ثمّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وإعادة العمل الصّحيح وانتظام عمل المؤسّسات الوطنيّة الدّستوريّة والحكوميّة والعسكريّة والقضائيّة والقطاع العام وحتّى الخاص. كلّ هذه المشاكل الدّاخليّة متعلّقة بأمر واحد واضح، والحلّ بانتخاب رئيس للجمهوريّة".

ورأى الأبيض أنّ "قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ هو الرّجل المناسب لهذه المرحلة الّتي نعيشها، ليكون رئيسًَا للجمهوريّة"، مشدّدًا على أنّ "وطننا مهدّد في كلّ لحظة بانفجار الوضع على حدودنا الجنوبيّة، والسكان يهجرون بيوتهم وأراضيهم، ومنهم من يموت بدون سبب، ومنهم من يدافع عن الأرض والشّعب، ومنهم من يحاول العيش بكرامة؛ ونحن منقسمون على بعضنا البعض ومشرذمون والحياة توقّفت".