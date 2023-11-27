قنصلية سيراليون: تم إحباط المحاولة الانقلابية أمس وجميع أبناء الجالية اللبنانية بخير

أعلنت قنصليّة جمهوريّة ​سيراليون​، أنّ "الحكومة السيراليونية برئاسة جوليوس مادا بيو، تمكّنت من إحباط المحاولة الانقلابيّة الّتي جرت أمس، وإعادة السّيطرة التّامة على مختلف مرافق البلاد، وتكريس الهدوء والاستقرار التّام".

وأوضحت في بيان، أنّ "عليه، تمّ رفع حظر التّجوّل بين السّاعة السّادسة صباحًا والتّاسعة ليلًا في أنحاء البلاد كافّة"، مطمئنةً أنّ "جميع أبناء الجالية اللّبنانيّة في سيراليون بخير، ولم يمسّهم أيّ أذى في الأرواح ولا في الممتلكات جرّاء التّوتّرات الّتي حصلت".