جعجع علّق على "وشوشات عن مقايضة بين تطبيق الـ1701 وإعطاء الرئاسة لحزب الله": فاشلة ولن توصل لنتيجة

لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى أنّ "الهدف من زيارة الموفد الرّئاسي الفرنسي ​جان إيف لودريان​ ليس واضحًا حتّى السّاعة، ونحن في انتظاره وسيكون لنا اجتماع معه لنعرف ما سيطرحه".

وأشار، في تصريح إذاعي، إلى "أنّني أسمع بعض الوشوشات عن أنّ ​إيران​ و"​حزب الله​" يعملان على مقايضة بين تنفيذ الحزب للقرار 1701 بحذافيره والخروج العسكري والأمني من ​الجنوب​، في مقابل إعطائه ​رئاسة الجمهورية​ أو أشياء أخرى"، داعيًا مَن يطرحون هذا الطّرح إلى "عدم التّفكير فيه، فرئاسة الجمهورية خارج المساومة وليست للمقايضة، وهذه وشوشات فاشلة لن توصل الى أيّ نتيجة ونحن لها بالمرصاد".