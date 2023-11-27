لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، إلى أنّ "الهدف من زيارة الموفد الرّئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ليس واضحًا حتّى السّاعة، ونحن في انتظاره وسيكون لنا اجتماع معه لنعرف ما سيطرحه".
وأشار، في تصريح إذاعي، إلى "أنّني أسمع بعض الوشوشات عن أنّ إيران و"حزب الله" يعملان على مقايضة بين تنفيذ الحزب للقرار 1701 بحذافيره والخروج العسكري والأمني من الجنوب، في مقابل إعطائه رئاسة الجمهورية أو أشياء أخرى"، داعيًا مَن يطرحون هذا الطّرح إلى "عدم التّفكير فيه، فرئاسة الجمهورية خارج المساومة وليست للمقايضة، وهذه وشوشات فاشلة لن توصل الى أيّ نتيجة ونحن لها بالمرصاد".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع علّق على "وشوشات عن مقايضة بين تطبيق الـ1701 وإعطاء الرئاسة لحزب الله": فاشلة ولن توصل لنتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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